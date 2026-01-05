Atelier carte de vœux La Chal Saint-Jean-d’Arves

Atelier carte de vœux

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-12-29

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-12-29

Atelier créatif et gourmand, décorez des biscuits et réalisez une carte de vœux personnalisée.

Un moment convivial mêlant créativité, partage et plaisir, accessible à tous.

.

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@sja73.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Greeting card workshop

Creative and gourmet workshop: decorate biscuits and make a personalised greeting card.

A convivial moment combining creativity, sharing and fun, accessible to all.

L’événement Atelier carte de vœux Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves