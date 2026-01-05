Atelier carte de vœux La Chal Saint-Jean-d’Arves

Atelier carte de vœux La Chal Saint-Jean-d’Arves mardi 29 décembre 2026.

Atelier carte de vœux

La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-29
fin : 2026-01-18

2026-12-29

Atelier créatif et gourmand, décorez des biscuits et réalisez une carte de vœux personnalisée.
Un moment convivial mêlant créativité, partage et plaisir, accessible à tous.
English : Greeting card workshop

Creative and gourmet workshop: decorate biscuits and make a personalised greeting card.
A convivial moment combining creativity, sharing and fun, accessible to all.

