Atelier carte de vœux La Chal Saint-Jean-d’Arves
Atelier carte de vœux La Chal Saint-Jean-d’Arves mardi 29 décembre 2026.
Atelier carte de vœux
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves Savoie
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-12-29
fin : 2026-01-18
Date(s) :
2026-12-29
Atelier créatif et gourmand, décorez des biscuits et réalisez une carte de vœux personnalisée.
Un moment convivial mêlant créativité, partage et plaisir, accessible à tous.
.
La Chal 476 route de la Chal Saint-Jean-d’Arves 73530 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes info@sja73.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Greeting card workshop
Creative and gourmet workshop: decorate biscuits and make a personalised greeting card.
A convivial moment combining creativity, sharing and fun, accessible to all.
L’événement Atelier carte de vœux Saint-Jean-d’Arves a été mis à jour le 2025-12-29 par Office de tourisme Saint-Jean-d’Arves