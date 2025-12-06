Atelier Carte de voeux Soultz-sous-Forêts
Atelier Carte de voeux Soultz-sous-Forêts samedi 6 décembre 2025.
Atelier Carte de voeux
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-06 16:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-07
[NOEL EN OUTRE FORET] Munie de caractères mobiles, d’une presse et d’encres de toutes les couleurs laissez cours à votre imagination pour réaliser de très belles cartes de vœux.
Dans le cadre de Noël en Outre-Forêt, munie de caractères mobiles, d’une presse et d’encres de toutes les couleurs laissez cours à votre imagination pour réaliser de très belles cartes de vœux. 0 .
Place du Général de Gaulle Soultz-sous-Forêts 67250 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 80 47 25 accueil@la-saline.fr
English :
[NOEL EN OUTRE FORET] Equipped with movable type, a press and inks of every color, give free rein to your imagination to create beautiful greeting cards.
German :
[Die Weihnachtszeit im Wald] Mit beweglichen Lettern, einer Druckmaschine und bunten Tinten können Sie Ihrer Fantasie freien Lauf lassen und wunderschöne Weihnachtskarten gestalten.
Italiano :
[Dotato di caratteri mobili, di una pressa e di inchiostri di tutti i colori, lascia che la tua immaginazione si scateni per creare bellissimi biglietti d’auguri.
Espanol :
[NOEL EN OUTRE FORET] Equipado con tipos móviles, una prensa y tintas de todos los colores, deje volar su imaginación para crear hermosas tarjetas de felicitación.
L’événement Atelier Carte de voeux Soultz-sous-Forêts a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de tourisme de l’Alsace Verte