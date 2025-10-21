Atelier Carte fusée pop-up Planétarium de Ludiver Tonneville La Hague

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague

2025-10-21 16:15:00

2025-10-21 17:15:00

2025-10-21

Offrez à vos enfants une parenthèse de découverte et d’émerveillement ! Destiné aux 3 à 6 ans, cet atelier original invite les tout-petits à devenir de véritables artistes en herbe. Crayons de couleur, feutres et imagination seront leurs meilleurs outils pour donner vie à une carte en 3 dimensions qu’ils construiront et décoreront eux-mêmes.

Cet atelier n’est pas seulement une activité manuelle c’est aussi une belle occasion pour les enfants de développer leur motricité fine, d’exprimer leur créativité et de repartir avec une réalisation unique dont ils seront fiers. Le format ludique et adapté à leur âge favorise la curiosité, stimule l’imagination et procure une véritable joie de créer de leurs propres mains.

Réservation indispensable, nombre de places limité. .

Tonneville 1700 Rue de la Libération La Hague 50440 Manche Normandie +33 2 33 78 13 80 planetarium.ludiver@lecotentin.fr

