Atelier carte pop-up (à partir de 3 ans) Tache Papier Dijon

Atelier carte pop-up (à partir de 3 ans)

Tache Papier 27 Rue d'Ahuy Dijon Côte-d'Or

2025-12-03 10:00:00

2025-12-03 11:30:00

2025-12-03

Après une visite adaptée de l’exposition Milles et une lignes de Niloufar Basiri, les enfants impriment un paysage en risographie, puis le transforment en carte pop-up.

A elle.eux d’imaginer la suite, en dessinant formes et personnages. Une petite scène à construire, plier, et emporter à la maison.

Un moment de découverte d’une artiste, d’une technique d’impression, et de création !

Idéal pour les enfants entre 3 et 6 ans. .

Tache Papier 27 Rue d'Ahuy Dijon 21000 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté +33 9 53 45 62 01 publics@letachepapier.fr

