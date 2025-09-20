Atelier carte pop-up au château de Flers Château de Flers Villeneuve-d’Ascq

Gratuit – Sans inscription

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:30:00

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, venez réaliser une carte pop-up qui représente les architectures remarquables de Villeneuve d’Ascq !

Un atelier pour petits et grands qui met en valeur le patrimoine architectural de notre ville.

Horaires

Château de Flers Chemin du Chat Botté 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

Ville de Villeneuve d’Ascq