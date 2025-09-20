Atelier carte pop-up au château de Flers Villeneuve-d’Ascq

Atelier carte pop-up au château de Flers Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.

Atelier carte pop-up au château de Flers

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, venez réaliser une carte pop-up qui représente les architectures remarquables de Villeneuve d’Ascq !**

Un atelier pour petits et grands qui met en valeur le patrimoine architectural de notre ville.

### Horaires

Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30

Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

**On Saturday September 20 and Sunday September 21, come and create a pop-up card featuring Villeneuve d’Ascq’s remarkable architecture!

A workshop for young and old that showcases our town’s architectural heritage.

### Schedule

Saturday September 20 and Sunday September 21, 2:30 pm to 6:30 pm

German :

**Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September: Erstellen Sie eine Pop-up-Karte, die die bemerkenswerten Architekturen von Villeneuve d’Ascq darstellt!**

Ein Workshop für Groß und Klein, der das architektonische Erbe unserer Stadt hervorhebt.

### Öffnungszeiten

Samstag, 20. und Sonntag, 21. September von 14:30 bis 18:30 Uhr

Italiano :

**Sabato 20 e domenica 21 settembre, venite a creare una cartolina pop-up con alcune delle straordinarie architetture di Villeneuve d’Ascq!

Un laboratorio per grandi e piccini che mette in mostra il patrimonio architettonico della nostra città.

### Orario

Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 14.30 alle 18.30

Espanol :

**El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, venga a crear una tarjeta pop-up con la arquitectura de Villeneuve d’Ascq

Un taller para grandes y pequeños que pone de relieve el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad.

### Horario

Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 14.30 h a 18.30 h

