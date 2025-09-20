Atelier carte pop-up au château de Flers Villeneuve-d’Ascq
Atelier carte pop-up au château de Flers Villeneuve-d’Ascq samedi 20 septembre 2025.
Atelier carte pop-up au château de Flers
Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq Nord
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 18:30:00
2025-09-20 2025-09-21
**Samedi 20 et dimanche 21 septembre, venez réaliser une carte pop-up qui représente les architectures remarquables de Villeneuve d’Ascq !**
Un atelier pour petits et grands qui met en valeur le patrimoine architectural de notre ville.
### Horaires
Samedi 20 et dimanche 21 septembre de 14h30 à 18h30
Chemin du Chat Botté Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com
English :
**On Saturday September 20 and Sunday September 21, come and create a pop-up card featuring Villeneuve d’Ascq’s remarkable architecture!
A workshop for young and old that showcases our town’s architectural heritage.
### Schedule
Saturday September 20 and Sunday September 21, 2:30 pm to 6:30 pm
German :
**Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September: Erstellen Sie eine Pop-up-Karte, die die bemerkenswerten Architekturen von Villeneuve d’Ascq darstellt!**
Ein Workshop für Groß und Klein, der das architektonische Erbe unserer Stadt hervorhebt.
### Öffnungszeiten
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September von 14:30 bis 18:30 Uhr
Italiano :
**Sabato 20 e domenica 21 settembre, venite a creare una cartolina pop-up con alcune delle straordinarie architetture di Villeneuve d’Ascq!
Un laboratorio per grandi e piccini che mette in mostra il patrimonio architettonico della nostra città.
### Orario
Sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 14.30 alle 18.30
Espanol :
**El sábado 20 y el domingo 21 de septiembre, venga a crear una tarjeta pop-up con la arquitectura de Villeneuve d’Ascq
Un taller para grandes y pequeños que pone de relieve el patrimonio arquitectónico de nuestra ciudad.
### Horario
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre de 14.30 h a 18.30 h
