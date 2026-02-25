Atelier carte pop-up. Place de la Palette Sennecey-le-Grand

Atelier carte pop-up. Place de la Palette Sennecey-le-Grand samedi 14 mars 2026.

Atelier carte pop-up.

Place de la Palette Bibliothèque de Sennecey Sennecey-le-Grand Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-14

Date(s) :
2026-03-14

Public À partir de 9 ans.
Sur inscription   .

Place de la Palette Bibliothèque de Sennecey Sennecey-le-Grand 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 44 73 11  bibliotheque@senneceylegrand.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier carte pop-up.

L’événement Atelier carte pop-up. Sennecey-le-Grand a été mis à jour le 2026-02-25 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne