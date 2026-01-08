Atelier Carte Postale Art Déco (6-10 ans) Office de Tourisme Paray-le-Monial

Atelier Carte Postale Art Déco (6-10 ans)

Office de Tourisme 25 Avenue Jean-Paul II Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 15:00:00

fin : 2026-04-07 16:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-14

Forme géométriques, lignes, symétrie…l’Art Déco est un style artistique que l’on peut observer sur certains monuments de la ville. En s’inspirant de ces décors, chaque enfant réalisera une carte postale à l’aide métal à repousser faisant ressortir les motifs et le relief. .

+33 3 85 81 10 92 contact@tourisme-paraylemonial.fr

English : Atelier Carte Postale Art Déco (6-10 ans)

