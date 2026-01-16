Atelier Carte postale enneigée Place Jean Jaurès Hauts de Bienne

Atelier Carte postale enneigée

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne Jura

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 15:30:00

2026-02-28

Crée une carte postale originale sur le thème de l’hiver… Tu pourras la garder en souvenir ou bien l’envoyer à un de tes proches ! .

Place Jean Jaurès Musée de la Lunette Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 33 39 30 accueilmusee@mairie-morez.fr

