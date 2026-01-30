Atelier carte Saint-Valentin Micro-Folie Bias

Atelier carte Saint-Valentin

Micro-Folie 10 avenue Serge Dubois Bias Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

Déclarer votre flamme en vous inspirant de l’univers doré et tendre de Gustav Klimt !

Déclarer votre flamme en vous inspirant de l’univers doré et tendre de Gustav Klimt ! .

Micro-Folie 10 avenue Serge Dubois Bias 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 18 96 01 culture.microfolie@mairie-de-bias.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier carte Saint-Valentin

Declare your love for Gustav Klimt’s tender, golden world!

L’événement Atelier carte Saint-Valentin Bias a été mis à jour le 2026-01-27 par OT Villeneuve Vallée du Lot