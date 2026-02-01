Atelier Carte Saint Valentin Médiathèque Champagney
Atelier Carte Saint Valentin Médiathèque Champagney mercredi 11 février 2026.
Atelier Carte Saint Valentin
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône
Gratuit
Début : 2026-02-11 15:00:00
2026-02-11
Le réseau des Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont vous propose un atelier Carte Saint Valentin .
Atelier de fabrication d’une carte POP UP
Pour les enfants à partir de 6 ans
Fabrique toi-même ta carte de Saint Valentin à offrir à ta personne préférée.
Animation gratuite
Info et inscription 03 84 23 16 91 .
Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91 bibli.champagney@ccrc70.fr
English : Atelier Carte Saint Valentin
