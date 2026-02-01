Atelier Carte Saint Valentin Médiathèque Champagney

Atelier Carte Saint Valentin Médiathèque Champagney mercredi 11 février 2026.

Atelier Carte Saint Valentin

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 15:00:00
fin : 2026-02-11

Date(s) :
2026-02-11

Le réseau des Médiathèques Intercommunales Rahin & Chérimont vous propose un atelier Carte Saint Valentin .
Atelier de fabrication d’une carte POP UP
Pour les enfants à partir de 6 ans
Fabrique toi-même ta carte de Saint Valentin à offrir à ta personne préférée.
Animation gratuite
Info et inscription 03 84 23 16 91   .

Médiathèque 24 Grande Rue Champagney 70290 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 23 16 91  bibli.champagney@ccrc70.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier Carte Saint Valentin

L’événement Atelier Carte Saint Valentin Champagney a été mis à jour le 2026-02-03 par RONCHAMP TOURISME