Atelier cartes à semer La Loupe

Atelier cartes à semer La Loupe jeudi 24 juillet 2025.

Atelier cartes à semer

La Loupe Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-24 14:00:00

fin : 2025-07-24 16:00:00

Date(s) :

2025-07-24

Venez fabriquer vos cartes à semer afin de créer des cadeaux écologiques !

Au programme

Fabrication de pâte à papier

Décoration avec des éléments naturels (pétales, feuilles, graines)

Tout public

Sur inscription à la médiathèque L’Escapade

.

La Loupe 28240 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 94 37

English :

Come and make your own seed cards to create eco-friendly gifts!

On the program:

Making paper pulp

Decoration with natural elements (petals, leaves, seeds)

Open to all

Registration required at L’Escapade media library

German :

Kommt und stellt eure Saatkarten her, um umweltfreundliche Geschenke zu kreieren!

Auf dem Programm stehen:

Herstellung von Zellstoff

Verzierung mit natürlichen Elementen (Blütenblätter, Blätter, Samen)

Für alle Altersgruppen

Nach Anmeldung in der Mediathek L’Escapade

Italiano :

Venite a realizzare le vostre carte di semi per creare regali ecologici!

In programma:

Realizzare la pasta di carta

Decorazione con elementi naturali (petali, foglie, semi)

Aperto a tutti

Iscrizione obbligatoria presso la biblioteca multimediale L’Escapade

Espanol :

¡Ven y haz tus propias tarjetas de semillas para crear regalos ecológicos!

En el programa:

Fabricación de pasta de papel

Decoración con elementos naturales (pétalos, hojas, semillas)

Abierto a todos

Inscripción obligatoria en la mediateca de L’Escapade

L’événement Atelier cartes à semer La Loupe a été mis à jour le 2025-07-08 par OT DU PERCHE