Atelier Cartes de Noël Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre

Atelier Cartes de Noël mercredi 17 décembre 2025.
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Gratuit
2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Un moment joyeux pour créer avec cœur et fantaisie ! À partir de collages d’images de magazines, chacun imagine sa carte de vœux ou son marque-place, agrémenté de dessins, tampons, aquarelles ou feutres.
Avec Vanda Cipriano.
À partir de 6 ans, sur réservation. .
Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr
