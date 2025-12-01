Atelier Cartes de Noël Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre

Atelier Cartes de Noël Rue de la Vendée Moncoutant-sur-Sèvre mercredi 17 décembre 2025.

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Un moment joyeux pour créer avec cœur et fantaisie ! À partir de collages d’images de magazines, chacun imagine sa carte de vœux ou son marque-place, agrémenté de dessins, tampons, aquarelles ou feutres.

Avec Vanda Cipriano.

À partir de 6 ans, sur réservation. .

Rue de la Vendée Bibliothèque Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 72 83 03 bibliotheque.moncoutant@agglo2b.fr

