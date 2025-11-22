Atelier Cartes de Voeux à Niort Rue Joseph Cugnot Niort

Atelier Cartes de Voeux à Niort

Rue Joseph Cugnot Maison des Associations Niort Deux-Sèvres

Tarif : 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Date : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Sakura Niort vous propose un atelier de création de cartes de vœux, comme le font les Japonais lors de la célébration des différentes fêtes.

Pour cet atelier de création de cartes, tout le matériel vous sera fourni et vous aurez les explications sur les différentes méthodes que vous pourrez utiliser origami, kirigami, calligraphie… Tout pour réussir de belles cartes de vœux personnalisées !

Les enfants à partir de 6 ans sont les bienvenus, mais ils doivent être accompagnés d’au moins un de leurs parents.

L’atelier est en continu de 14h00 à 17h00 à la Maison des Associations de Niort. Vous arrivez quand vous voulez et vous y restez le temps que vous souhaitez.

Attention le tarif correspond à un set de 3 cartes de vœux ! Si vous ne désirez faire qu’un set de 3 cartes, il faut alors sélectionner un seul tarif. Le tarif n’est pas par personne, mais bien pour un ensemble de 3 cartes .

Rue Joseph Cugnot Maison des Associations Niort 79000 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 88 97 80 sakura.niort@gmail.com

