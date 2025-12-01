Atelier Cartes de voeux Fabrique de Proximité(s) Morlaix

Atelier Cartes de voeux

Fabrique de Proximité(s) 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 15:00:00

fin : 2025-12-17 18:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Les Moyens du Bord proposent un atelier pour créer votre carte de vœux en linogravure et en sérigraphie. Les fêtes, moments de retrouvailles et d’échanges, sont l’occasion idéale pour imaginer et réaliser des cartes personnalisées grâce à ces techniques d’impression.

Vous souhaitez envoyer une carte unique ? Venez la concevoir le temps d’un après-midi aux Moyens du Bord.

Sur réservation. .

Fabrique de Proximité(s) 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 6 78 04 27 59

English :

