Atelier cartes de voeux Pop Up ! Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans
Atelier cartes de voeux Pop Up ! Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans samedi 22 novembre 2025.
Atelier cartes de voeux Pop Up !
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 16:30:00
Date(s) :
2025-11-22
venez en famille créer vos cartes sur le principe du Pop-Up. Idées et matériel sont mis à votre disposition pour un atelier en autonomie. .
Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 47 75 mediatheque@bressehauteseille.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier cartes de voeux Pop Up ! Bletterans a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme JurAbsolu