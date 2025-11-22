Atelier cartes de voeux Pop Up ! Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans

Atelier cartes de voeux Pop Up ! Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Bletterans samedi 22 novembre 2025.

Atelier cartes de voeux Pop Up !

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 16:30:00

Date(s) :

2025-11-22

venez en famille créer vos cartes sur le principe du Pop-Up. Idées et matériel sont mis à votre disposition pour un atelier en autonomie. .

Médiathèque Bresse Haute Seille site de Bletterans Chemin de la Foule Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 44 47 75 mediatheque@bressehauteseille.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier cartes de voeux Pop Up ! Bletterans a été mis à jour le 2025-09-18 par Office de Tourisme JurAbsolu