ATELIER CARTES DE VOEUX MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens

MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES
Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2025-12-06 15:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06 2025-12-20

Pour les fêtes, offrez une jolie carte de vœux aux couleurs du musée !

Une touche d’imagination, un soupçon de guirlandes et autres décors d’hiver, et voici votre création, unique et joyeuse, à offrir ou à envoyer !

Animation à partir de 6 ans, réservation conseillée. .

MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr

English :

For the holidays, give a lovely greetings card in the museum’s colors!

