ATELIER CARTES DE VOEUX MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens
ATELIER CARTES DE VOEUX MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES Saint-Gaudens samedi 6 décembre 2025.
ATELIER CARTES DE VOEUX
MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06 15:00:00
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06 2025-12-20
Pour les fêtes, offrez une jolie carte de vœux aux couleurs du musée !
Une touche d’imagination, un soupçon de guirlandes et autres décors d’hiver, et voici votre création, unique et joyeuse, à offrir ou à envoyer !
Animation à partir de 6 ans, réservation conseillée. .
MUSÉE ARTS ET FIGURES DES PYRÉNÉES CENTRALES 35 Boulevard Jean Bepmale Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 89 05 42 accueil.musee@stgo.fr
English :
For the holidays, give a lovely greetings card in the museum’s colors!
L’événement ATELIER CARTES DE VOEUX Saint-Gaudens a été mis à jour le 2025-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE