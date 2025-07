Atelier cartes et micro-carnets Maison du Patrimoine Saint-Lary-Soulan

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-08 16:00:00

fin : 2025-07-08 17:30:00

2025-07-08

Peut-être avez-vous envie de garder un souvenir personnel de vos vacances ou d’envoyer une carte personnalisée

Venez avec en famille ou entre ami.e.s. partager un temps créatif. Retrouvez des gestes simples découper, plier, coller pour fabriquer cartes et tous petits carnets avec des papiers de récup’ et un peu d’astuce.

Fabriquez une carte qui se dévoile peu à peu en la dépliant. Imaginez un carnet avec des chutes de papiers. Participez à cet atelier vous prendrez plaisir à créer et vous pourrez renouveler l’expérience chez vous.

Le matériel est fourni (boîtes, papiers, colle, ciseaux, feutres…)

Atelier proposé par l’association Art Lab Eclore et animé par Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Prix 25€

8 personnes ado, adultes,

enfants accompagnés à partir de 8 ans. .

Maison du Patrimoine 41 Rue Vincent Mir Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 40 87 86 patrimoine@saintlary.com

English :

Perhaps you’d like to keep a personal souvenir of your vacation or send a personalized card

Come and share a creative moment with your family or friends. Rediscover the simple gestures of cutting, folding and gluing to make cards and small notebooks using recycled paper and a bit of know-how.

Create a card that unfolds gradually. Imagine a notebook from scrap paper. Take part in this workshop: you’ll enjoy creating, and you’ll be able to repeat the experience at home.

Materials provided (boxes, paper, glue, scissors, felt-tip pens, etc.)

Workshop proposed by the Art Lab Eclore association and led by Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Price: 25?

German :

Vielleicht möchten Sie ein persönliches Andenken an Ihren Urlaub behalten oder eine persönliche Karte verschicken

Kommen Sie mit Ihrer Familie oder Ihren Freunden und teilen Sie eine kreative Zeit. Hier finden Sie einfache Handgriffe: Schneiden, falten, kleben, um Karten und kleine Notizbücher aus Altpapier und mit ein wenig Geschick herzustellen.

Basteln Sie eine Karte, die sich nach und nach entfaltet, wenn Sie sie aufklappen. Stellen Sie sich ein Notizbuch aus Papierresten vor. Nehmen Sie an diesem Workshop teil: Sie werden Spaß am Gestalten haben und können die Erfahrung zu Hause wiederholen.

Das Material wird zur Verfügung gestellt (Schachteln, Papier, Klebstoff, Schere, Filzstifte…)

Dieser Workshop wird von der Vereinigung Art Lab Eclore angeboten und von Virginie « Petit à petit » geleitet instagram.com/virginiepetitapetit

Preis: 25?

Italiano :

Magari volete conservare un ricordo personale della vostra vacanza o inviare un biglietto personalizzato

Venite con la vostra famiglia o i vostri amici per condividere un momento di creatività. Scoprite come tagliare, piegare e incollare per realizzare biglietti e piccoli quaderni utilizzando carta riciclata e alcuni trucchi del mestiere.

Realizzate un biglietto che si dispiega poco a poco. Immaginate un taccuino utilizzando scarti di carta. Partecipate a questo laboratorio: vi divertirete a creare e potrete ripetere l’esperienza a casa.

Materiale fornito (scatole, carta, colla, forbici, pennarelli, ecc.)

Laboratorio organizzato da Art Lab Eclore e condotto da Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Prezzo: 25?

Espanol :

Tal vez quiera guardar un recuerdo personal de sus vacaciones o enviar una tarjeta personalizada

Ven con tu familia o amigos a compartir un momento creativo. Descubra cómo cortar, doblar y pegar para hacer tarjetas y pequeños cuadernos utilizando papel reciclado y algunos trucos del oficio.

Haz una tarjeta que se despliegue poco a poco. Imagina un cuaderno con trozos de papel. Participa en este taller: disfrutarás creando y podrás repetir la experiencia en casa.

Materiales proporcionados (cajas, papel, pegamento, tijeras, rotuladores, etc.)

Taller organizado por Art Lab Eclore y dirigido por Virginie « Petit à petit » instagram.com/virginiepetitapetit

Precio: 25?

