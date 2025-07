ATELIER CARTES FLEURIES Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81, Rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Viens fabriquer et semer tes cartes fleuries

Inscription obligatoire .

English :

Come and make and sow your own flower cards

German :

Komm und bastele und säe deine Blumenkarten

Italiano :

Venite a creare e a seminare i vostri biglietti da visita floreali

Espanol :

Ven a hacer y sembrar tus propias tarjetas florales

