Atelier cartes pop-up Médiathèque Françoise Sagan Paris
Atelier cartes pop-up Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 20 septembre 2025.
Un atelier inspiré des trésors du Fonds patrimonial Heure joyeuse : créez votre architecture de papier, votre ville imaginaire en pop-up avec du papier et des ciseaux !
Accompagnés des bibliothécaires découvrez les secrets de découpe, pliage et d’ingénierie et repartez avec votre création.
Informations pratiques
Atelier le samedi 20 septembre de 15h à 17h
Entrée libre
Le samedi 20 septembre 2025
de 15h00 à 17h00
gratuit
Tout public.
Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris
+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan