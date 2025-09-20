Atelier cartes pop-up Médiathèque Françoise Sagan Paris

Atelier cartes pop-up Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 20 septembre 2025.

Un atelier inspiré des trésors du Fonds patrimonial Heure joyeuse : créez votre architecture de papier, votre ville imaginaire en pop-up avec du papier et des ciseaux !

Accompagnés des bibliothécaires découvrez les secrets de découpe, pliage et d’ingénierie et repartez avec votre création.

Informations pratiques

Atelier le samedi 20 septembre de 15h à 17h

Entrée libre

Un atelier créatif autour de l’architecture et du fonds patrimonial Heure joyeuse !

Le samedi 20 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

Tout public.

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan