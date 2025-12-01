Atelier cartes pop-up personnage de l’enfance Bibliothèque Henri Queffélec La Baule-Escoublac

Atelier cartes pop-up personnage de l’enfance

Bibliothèque Henri Queffélec 181 Av. du Maréchal de Lattre de Tassigny, La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-30 15:00:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

2025-12-30

Pendant cet atelier animé par l’illustratrice Gwladys Bertrand, les enfants pourront réaliser leur carte sur le thème des personnages de notre enfance, façon pop-up cette technique de pliage en papier en 3D, permettant de mettre en volume des formes. Petits personnages, décor marin à peindre à l’aquarelle, aux feutres ou aux crayons de couleur, avec découpage et collage, tout est possible, alors à vos pinceaux les enfants !

A partir de 6 ans

Inscription obligatoire .

+33 2 40 24 18 81 accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr

