Atelier Cartes Pop-Up La Bib Villeneuve-sur-Lot

Atelier Cartes Pop-Up

La Bib 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-07-18 14:30:00

2025-07-18

Loups et autres animaux prennent vie grâce aux cartes en relief.

N’oublie pas de t’inscrire !

La Bib 23 Rue Étienne Marcel Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 49 02

English : Atelier Cartes Pop-Up

Wolves and other animals come to life on embossed cards.

Don’t forget to sign up!

German :

Wölfe und andere Tiere werden durch die Reliefkarten zum Leben erweckt.

Vergiss nicht, dich anzumelden!

Italiano :

Lupi e altri animali prendono vita grazie alle carte in rilievo.

Non dimenticate di iscrivervi!

Espanol :

Los lobos y otros animales cobran vida gracias a las tarjetas en relieve.

¡No olvides inscribirte!

