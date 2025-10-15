Atelier « Cartes postales du futur » Thiviers

Atelier « Cartes postales du futur »

Bibliothèque Thiviers Dordogne

Animé par l’​Espace Familles Périgord-Limousin dans le cadre de la Fête des possibles en partenariat avec l’association des Archives de Thiviers

Bibliothèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 85 56 86

English :

Organized by Espace Familles Périgord-Limousin as part of the Fête des possibles, in partnership with the Association des Archives de Thiviers

German : Atelier « Cartes postales du futur »

Animiert vom?Espace Familles Périgord-Limousin im Rahmen des Fests der Möglichkeiten in Partnerschaft mit dem Archivverein von Thiviers

Italiano :

Organizzato dall’Espace Familles Périgord-Limousin nell’ambito della Fête des possibles, in collaborazione con l’Association des Archives de Thiviers

Espanol : Atelier « Cartes postales du futur »

Organizado por el Espace Familles Périgord-Limousin en el marco de la Fête des possibles, en colaboración con la Association des Archives de Thiviers

