Bibliothèque Thiviers Dordogne
Début : 2025-10-15
fin : 2025-10-15
2025-10-15
Animé par l’Espace Familles Périgord-Limousin dans le cadre de la Fête des possibles en partenariat avec l’association des Archives de Thiviers
English :
Organized by Espace Familles Périgord-Limousin as part of the Fête des possibles, in partnership with the Association des Archives de Thiviers
German : Atelier « Cartes postales du futur »
Animiert vom?Espace Familles Périgord-Limousin im Rahmen des Fests der Möglichkeiten in Partnerschaft mit dem Archivverein von Thiviers
Italiano :
Organizzato dall’Espace Familles Périgord-Limousin nell’ambito della Fête des possibles, in collaborazione con l’Association des Archives de Thiviers
Espanol : Atelier « Cartes postales du futur »
Organizado por el Espace Familles Périgord-Limousin en el marco de la Fête des possibles, en colaboración con la Association des Archives de Thiviers
