Atelier Cartes Postales « I love Maurepas ! » Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Mercredi 20 août, 15h30 Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation (museemaurepas@ville-rennes.fr)

Venez créer une ou plusieurs cartes postales uniques et personnalisées en vous inspirant du quartier de Maurepas et des collections du Musée des beaux-arts de Rennes !

Aurélie Le Faurestier, artiste plasticienne et habitante du quartier de Maurepas, vous propose de créer une ou plusieurs cartes postales uniques et personnalisées en vous inspirant du quartier et des collections du Musée des beaux-arts de Rennes.

Techniques mixtes : photomontage, collage, dessin

Début : 2025-08-20T15:30:00.000+02:00

Fin : 2025-08-20T17:30:00.000+02:00

Musée des Beaux Arts antenne de Maurepas Rennes Rennes Ille-et-Vilaine