Atelier cartes pour la fête des grand-mères Châteaudun
Atelier cartes pour la fête des grand-mères Châteaudun mercredi 25 février 2026.
Atelier cartes pour la fête des grand-mères
Centre nautique de Roger Creuzot Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-25 10:00:00
fin : 2026-02-28 12:00:00
Date(s) :
2026-02-25 2026-02-28
Viens avec ta mamie au centre nautique de Roger Creuzot et réalise ta carte spécialement dédiée à la fête des Mamies
.
Centre nautique de Roger Creuzot Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 21 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come with your granny to Roger Creuzot’s nautical center and make your own card specially dedicated to Granny’s Day
L’événement Atelier cartes pour la fête des grand-mères Châteaudun a été mis à jour le 2026-02-19 par OT GRAND CHATEAUDUN