Atelier cartes pour la fête des grand-mères

Centre nautique de Roger Creuzot Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-25 10:00:00

fin : 2026-02-28 12:00:00

Date(s) :

2026-02-25 2026-02-28

Viens avec ta mamie au centre nautique de Roger Creuzot et réalise ta carte spécialement dédiée à la fête des Mamies

.

Centre nautique de Roger Creuzot Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 45 21 85

English :

Come with your granny to Roger Creuzot’s nautical center and make your own card specially dedicated to Granny’s Day

L’événement Atelier cartes pour la fête des grand-mères Châteaudun a été mis à jour le 2026-02-19 par OT GRAND CHATEAUDUN