Atelier » Cartes ; sur les chemins de la résistance »

Château de Montmaur Montmaur Hautes-Alpes

Mercredi 2025-08-27 16:00:00

2025-08-27 17:00:00

2025-08-27

Dans le cadre de l’exposition présentée cette année, cet atelier propose, après une visite de l’exposition en compagnie de l’artiste, de s’essayer à une création cartographique visant à interpréter les déplacements des résistants durant l’occupation.

Château de Montmaur Montmaur 05400 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 86 15 33 76 arnaud.lhermenier@hautes-alpes.fr

English :

As part of this year?s exhibition, after a tour of the exhibition in the company of the artist, this workshop invites participants to try their hand at cartographic creation, with the aim of interpreting the movements of Resistance fighters during the Occupation.

German :

Im Rahmen der diesjährigen Ausstellung bietet dieser Workshop nach einem Besuch der Ausstellung in Begleitung des Künstlers die Möglichkeit, sich an einer kartografischen Kreation zu versuchen, um die Bewegungen der Widerstandskämpfer während der Besatzung zu interpretieren.

Italiano :

Nell’ambito della mostra di quest’anno, dopo una visita alla mostra in compagnia dell’artista, questo laboratorio offre l’opportunità di cimentarsi nella creazione di un’interpretazione cartografica degli spostamenti dei combattenti della Resistenza durante l’occupazione.

Espanol :

En el marco de la exposición de este año, tras un recorrido por la exposición en compañía del artista, este taller ofrece la oportunidad de probar suerte creando una interpretación cartográfica de los movimientos de los combatientes de la Resistencia durante la Ocupación.

