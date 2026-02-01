Atelier cartes tissées avec L’Atelier MoOn Roubaix

Atelier cartes tissées avec L’Atelier MoOn

29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-02-28 15:30:00

Date(s) :

2026-02-28

Des bandes de papier, un brin d’imagination…

Découvre le tissage en papier et fabrique une jolie carte, très graphique et pleine de couleurs, à offrir ou à garder pour soi.

Un atelier créatif pour les graines d’artistes avec Charline Lapierre de L’Atelier MoOn !

29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

Strips of paper, a bit of imagination?

Discover paper weaving and make a pretty, graphic and colorful card, to give as a gift or to keep for yourself.

A creative workshop for artist?s seeds with Charline Lapierre from L?Atelier MoOn!

