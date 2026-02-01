Atelier cartes tissées avec L’Atelier MoOn Roubaix
samedi 28 février 2026.
Atelier cartes tissées avec L’Atelier MoOn
29 avenue Julien Lagache Roubaix Nord
Début : 2026-02-28 14:30:00
fin : 2026-02-28 15:30:00
2026-02-28
Des bandes de papier, un brin d’imagination…
Découvre le tissage en papier et fabrique une jolie carte, très graphique et pleine de couleurs, à offrir ou à garder pour soi.
Un atelier créatif pour les graines d’artistes avec Charline Lapierre de L’Atelier MoOn !
29 avenue Julien Lagache Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 20 98 92 contact@lamanufacture-roubaix.fr
English :
Strips of paper, a bit of imagination?
Discover paper weaving and make a pretty, graphic and colorful card, to give as a gift or to keep for yourself.
A creative workshop for artist?s seeds with Charline Lapierre from L?Atelier MoOn!
