Atelier cartographie Le Volcan Le Havre

Atelier autour de Je suis 52

Avec Claire Chastel et Camille Joviado

Initiez-vous à la magie des cartes à jouer, en apprenant un petit répertoire de tours qui implique un travail technique et de répétition. Lors de cet atelier, vous serez aussi invités à vous raconter et à développer votre écriture personnelle, sur un support ou bien directement à l’oral.

Dans le cadre du festival Déviations

À partir de 14 ans Durée 3h

Inscription obligatoire

Cet atelier est réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle. .

