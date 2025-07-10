Atelier cartographie Le Volcan Le Havre
Atelier cartographie Le Volcan Le Havre samedi 14 mars 2026.
Atelier cartographie
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 10:00:00
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Atelier autour de Je suis 52
Avec Claire Chastel et Camille Joviado
Initiez-vous à la magie des cartes à jouer, en apprenant un petit répertoire de tours qui implique un travail technique et de répétition. Lors de cet atelier, vous serez aussi invités à vous raconter et à développer votre écriture personnelle, sur un support ou bien directement à l’oral.
Dans le cadre du festival Déviations
À partir de 14 ans Durée 3h
Inscription obligatoire
Cet atelier est réservé aux personnes munies d’un billet pour le spectacle. .
Le Volcan 8 Place Oscar Niemeyer Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 10 20
English : Atelier cartographie
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier cartographie Le Havre a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie