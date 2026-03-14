Atelier cartographie Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault
Atelier cartographie Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault vendredi 24 avril 2026.
Atelier cartographie
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:30:00
fin : 2026-04-24 12:30:00
Date(s) :
2026-04-24
La cartographie sera à l’honneur dans les médiathèques de la CDC VAM lors d’ ateliers animés par Pablo Raison, dessinateur-cartographe formé à Angoulême.
Création de carte collective ou individuelle, un moment de voyage et de créativité !
> À partir de 10 ans. .
Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85
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English : Atelier cartographie
L’événement Atelier cartographie Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault
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