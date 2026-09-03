Atelier cartographie : le planisphère carré BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Atelier cartographie : le planisphère carré

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 15:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

élaboré par l’association Nuées, accompagné d’une visite de l’exposition. Public à partir de 10 ans et adultes. Sur inscription auprès de la médiathèque.

PROGRAMME DES ANIMATIONS

Mercredi 16 septembre

Vernissage de l’exposition

À 18h00 – Ouvert à toutes et tous

Samedi 19 septembre

Visites guidées de l’exposition dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

2 créneaux possibles : 14h30 et 15h30 – Durée : 30 min – Tout public – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Jeudi 24 septembre

Atelier d’arpentage autour de l’ouvrage « Cartographia – Comment les géographes (re)dessinent le Monde” de Françoise Bahoken et Niclas Lambert (Éditeur : Armand Colin; 2025)

L’arpentage, qu’est-ce que c’est ?

Son principe est simple : proposer à plusieurs personnes de lire individuellement un passage d’un livre et de le restituer ensuite aux autres membres du groupe. S’ensuit un temps de discussion où le propos de l’ouvrage est décortiqué et son contenu discuté entre participant.e.s.

> Animé par Aude Nowe

> Il n’est pas nécessaire d’avoir lu l’ouvrage

À 18h00 – Durée : 2h30 min – Tout public à partir de 15 ans – Sur inscription auprès de la médiathèque au 05 62 95 34 64 ou par mail : mediatheque@haute-bigorre.fr

Samedi 17 octobre

Visite guidée de l’exposition

À 15h00 – Durée : 45 min – Tout public – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mercredi 21 octobre

Conférence de Laurent Sénèque, géographe : Les cartes des Pyrénées, de la montagne à sa représentation

Des cartes les plus anciennes aux applications GPS actuelles, les techniques et les motivations pour cartographier les Pyrénées ont bien évolué. Nous apprendrons au cours de cette conférence comment ont été réalisées et diffusées ces cartes au cours de l’histoire, et pour quels usages.

> Professeur d’histoire-géographie au lycée St-Cricq à Pau, Laurent Sénèque allie son goût de l’enseignement à sa passion pour les cartes, les Pyrénées et la randonnée en montagne.

À 18h00 – Public adulte. Entrée libre dans la limite des places disponibles

Mardi 27 octobre

Atelier cartographie : le planisphère carré

Venez questionner votre représentation de la terre et découvrir la proposition du planisphère carré élaborée par l’association Nuées(*). L’atelier sera accompagné d’une visite de l’exposition.

(*) L’association Nuées propose des outils pédagogiques militants et poétiques qui invitent à voir le monde autrement.

À 15h00. Public : à partir de 10 ans et adultes. Durée : 1h00 – Sur inscription auprès de la médiathèque au 05 62 95 34 64 ou par mail : mediatheque@haute-bigorre.fr

Jeudi 29 octobre

Visite guidée de l’exposition

À 15h00 – Durée : 45 min – Tout public – Entrée libre dans la limite des places disponibles .

BAGNERES-DE-BIGORRE 4 Rue Alsace Lorraine Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 95 34 64 mediatheque@haute-bigorre.fr

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English :

Organized by the Nu%E9es association, accompanied by a tour of the exhibition. For ages 10 and up and adults. Registration required at the media center.

L’événement Atelier cartographie : le planisphère carré Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-09-03 par Pôle du Tourmalet |CDT65