Atelier cartonnage Les ateliers d’Univerre et Cie Saint-Léonard-de-Noblat

Les ateliers d’Univerre et Cie 16 Rue de l’Égalité Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Début : 2025-10-22

fin : 2026-01-22

2025-10-22 2026-01-22

Atelier de cartonnage animé par Marie-Jo. Vous réaliserez un carnet composé de cahiers cousus main et collés, d’une couverture au choix et de finitions personnalisées. Vous repartirez avec votre carnet à la fin de l’atelier. Le prix inclut l’ensemble des matières premières ainsi que le prêt des outils. Réservation obligatoire. Enfants à partir de 12 ans et adultes. .

