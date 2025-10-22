Atelier cartonnage Les ateliers d’Univerre et Cie Saint-Léonard-de-Noblat
Les ateliers d’Univerre et Cie 16 Rue de l’Égalité Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne
Début : 2025-10-22
fin : 2026-01-22
Atelier de cartonnage animé par Marie-Jo. Vous réaliserez un carnet composé de cahiers cousus main et collés, d’une couverture au choix et de finitions personnalisées. Vous repartirez avec votre carnet à la fin de l’atelier. Le prix inclut l’ensemble des matières premières ainsi que le prêt des outils. Réservation obligatoire. Enfants à partir de 12 ans et adultes. .
