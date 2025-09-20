Atelier casque réalité virtuelle sur le thème du patrimoine Espace Boris Vian Montluçon

Atelier casque réalité virtuelle sur le thème du patrimoine Espace Boris Vian Montluçon samedi 20 septembre 2025.

Atelier casque réalité virtuelle sur le thème du patrimoine Samedi 20 septembre, 14h30 Espace Boris Vian Allier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Venez essayer les casques VR (réalité virtuelle) mis à votre disposition par les bibliothécaires et vivez une expérience immersive en trois dimensions : voyagez à l’autre bout de la terre ou créez vos propres œuvres d’art. Dès 13 ans,

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux, 03100 Montluçon Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « phone », « value »: « 04 70 05 54 45. »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture