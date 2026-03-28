Atelier casque VR Micro Folie Espace culturel de Buis les Baronnies Buis-les-Baronnies

Atelier casque VR Micro Folie

Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 14:30:00

fin : 2026-04-04 16:30:00

Date(s) :

2026-04-04

Plongez dans l’univers du casque VR. A partir de 10 ans

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Espace culturel de Buis les Baronnies 14 boulevard Michel Eysseric Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 28 41 84

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English :

Dive into the world of VR headsets. Ages 10 and up

L’événement Atelier casque VR Micro Folie Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale