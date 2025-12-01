Atelier casques de réalité virtuelle Médiathèque Boris-Vian Ville de Montluçon Montluçon

Atelier casques de réalité virtuelle

Médiathèque Boris-Vian Ville de Montluçon 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-16 19:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Quand les médiathèques ne ferment pas vraiment leurs portes et s’illuminent autrement, le soir venu.

.

Médiathèque Boris-Vian Ville de Montluçon 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 54 45

English :

When media libraries don?t really close their doors, they light up in a different way in the evening.

L’événement Atelier casques de réalité virtuelle Montluçon a été mis à jour le 2025-12-02 par Montluçon Tourisme