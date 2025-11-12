Atelier casse-têtes ! Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Atelier casse-têtes !

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-12 14:00:00

fin : 2025-11-12 16:00:00

Date(s) :

2025-11-12

Tu as entre 7 et 11 ans et tu aimes bricoler ?

Viens fabriquer des casse-têtes en compagnie de Julien.

Gratuit sur inscription. .

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier casse-têtes ! Pontivy a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté