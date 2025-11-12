Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier casse-têtes ! Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 16:00:00

2025-11-12

Tu as entre 7 et 11 ans et tu aimes bricoler ?
Viens fabriquer des casse-têtes en compagnie de Julien.
Gratuit sur inscription.   .

