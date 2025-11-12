Atelier casse-têtes ! Espace KENERE, médiathèque Pontivy
Atelier casse-têtes ! Espace KENERE, médiathèque Pontivy mercredi 12 novembre 2025.
Atelier casse-têtes !
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-12 14:00:00
fin : 2025-11-12 16:00:00
Date(s) :
2025-11-12
Tu as entre 7 et 11 ans et tu aimes bricoler ?
Viens fabriquer des casse-têtes en compagnie de Julien.
Gratuit sur inscription. .
Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier casse-têtes ! Pontivy a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté