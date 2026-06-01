Atelier Castrum Vugra et patrimoine médiéval de Sesvetski Prigorje, Muzej Prigorja, srednjovjekovni lokalitet Castrum Vugra, City of Zagreb

Atelier Castrum Vugra et patrimoine médiéval de Sesvetski Prigorje 12 – 14 juin Muzej Prigorja, srednjovjekovni lokalitet Castrum Vugra

adresse e-mail : [sanela.djurinecraic@muzejprigorja.hr](mailto:sanela.djurinecraic@muzejprigorja.hr) / mob : 098 541 822

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T12:30:00+02:00

CASTRUM VUGRA ET LE PATRIMOINE MÉDIÉVAL DE SESVETSKI PRIGORJE

Un atelier pédagogique où les visiteurs apprendront à connaître le site archéologique Castrum Vugra, où il y a un des nombreux travaux de terrassement médiévaux – forts en bois de Sesvetski Prigorje. Avec des conseils d’experts par site, les participants en apprendront plus sur l’histoire de la fortification et des méthodes archéologiques et tenteront de créer une documentation photographique. Afin de souligner la nécessité de préserver le patrimoine archéologique, lors de l’atelier, les visiteurs feront une carte du patrimoine médiéval de Sesvetski Prigorje.

Muzej Prigorja, srednjovjekovni lokalitet Castrum Vugra 45.893063520412255, 16.10006332233742 City of Zagreb 10362 Gradska četvrt Sesvete +385 01 2001 601 https://muzejprigorja.hr/ [{« type »: « email », « value »: « sanela.djurinecraic@muzejprigorja.hr »}]

JA

©Muzej Prigorja