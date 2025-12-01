Atelier Caviar Chemin Peyssardet Léognan

Atelier Caviar

Chers passionnés,

Rejoignez-nous pour un atelier exclusif et intimiste dans lequel vous aurez l’opportunité de savourer différents millésimes de Château Carbonnieux blancs soigneusement sélectionnés, en parfaite harmonie avec les caviars d’exception de la Maison Perlita.

Au programme

· Visite du Château Carbonnieux et découverte de nos secrets de fabrication

· Dégustation de 2 vins blancs Découvrez le Château Carbonnieux blanc, Grand Cru Classé, sur deux millésimes différents

· Sélection de caviar Goûtez différents types de caviar, chacun ayant son propre caractère et ses nuances de goût (environ 40 grammes de caviar par personne)

· Accords parfaits Apprenez à associer les vins et le caviar pour révéler des saveurs sublimes.

Nous avons hâte de partager cette expérience gustative avec vous et de vous faire découvrir l’alliance parfaite entre ces deux produits d’exception. .

