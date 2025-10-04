Atelier Caviardage Bibliothèque d’Andrezel Andrezel

Atelier Caviardage Samedi 4 octobre, 11h00, 11h30 Bibliothèque d'Andrezel Seine-et-Marne

tout public lecteur

Début : 2025-10-04T11:00 – 2025-10-04T11:30

Fin : 2025-10-04T11:30 – 2025-10-04T12:00

Atelier de caviardage – Libérez votre créativité !

Venez découvrir l’art du caviardage, une technique ludique et poétique qui consiste à transformer une page de livre ou de journal en une œuvre originale. À l’aide de feutres ou de peinture, vous masquerez certains mots pour en faire surgir un nouveau texte, une phrase étonnante ou un message inspirant.

Cet atelier est ouvert à tous, que vous soyez amateur de mots, artiste en herbe ou simple curieux. Aucun prérequis n’est nécessaire, juste l’envie de jouer avec les mots et de créer.

Un moment convivial pour explorer votre créativité, partager vos trouvailles avec les autres participants et repartir avec votre propre œuvre !

Bibliothèque d’Andrezel 28 rue martin IV 77390 ANDREZEL Andrezel 77390 Seine-et-Marne Île-de-France

@bibliothequed’andrezel