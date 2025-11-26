Atelier centre de table de Noël ATELIER SANTOLINE Bayonne
Atelier centre de table de Noël ATELIER SANTOLINE Bayonne samedi 20 décembre 2025.
ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d'Amou BAYONNE Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 39 EUR
2025-12-20
fin : 2025-12-20
2025-12-20
Réalisez votre décoration de Noël, un centre de table unique pour les fêtes. Profitez de la féérie de Noël tous le mois de décembre avec Stéphanie, votre artisan-fleuriste chez Atelier Santoline Couronne, centre de table, atelier parent-enfant,… .
ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d’Amou BAYONNE Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 98 59 43 ateliersantoline@gmail.com
