Atelier centre de table de Noël ATELIER SANTOLINE Bayonne samedi 20 décembre 2025.

ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d’Amou BAYONNE Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20

2025-12-20

Réalisez votre décoration de Noël, un centre de table unique pour les fêtes. Profitez de la féérie de Noël tous le mois de décembre avec Stéphanie, votre artisan-fleuriste chez Atelier Santoline Couronne, centre de table, atelier parent-enfant,…   .

ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d’Amou BAYONNE Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 98 59 43  ateliersantoline@gmail.com

