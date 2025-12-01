Atelier Centre de table de Noël La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque

Atelier Centre de table de Noël

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17 17:00:00

2025-12-17

Atelier créatif

Préparez-vous pour votre déco des fêtes de fin d’année avec Jérôme.

Matériaux de recyclage utilisés bouteills et bois de palette , sur le thème Or et Blanc.

Nombre de places limité. .

La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92

English : Atelier Centre de table de Noël

Creative workshop

