Atelier Centre de table de Noël La Bouquinerie Gourmande Pont-l’Évêque mercredi 17 décembre 2025.
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque Calvados
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17 17:00:00
2025-12-17
Atelier créatif
Préparez-vous pour votre déco des fêtes de fin d’année avec Jérôme.
Matériaux de recyclage utilisés bouteills et bois de palette , sur le thème Or et Blanc.
Nombre de places limité. .
La Bouquinerie Gourmande 12 rue de la Croix Brisée Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 23 92
English : Atelier Centre de table de Noël
Creative workshop
