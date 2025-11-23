ATELIER CENTRE DE TABLE ET TEATIME Béziers

ATELIER CENTRE DE TABLE ET TEATIME

1 Chemin de Halage du Port Neuf Béziers Hérault

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Venez créer votre centre de table avec Morgane puis dégustez un goûter anglais. Sur réservation. Places limitées.

La Maison Jullian s’associe à Morgane d’Odette Poésie Florale, et vous propose un ateliers créatif de Noël. Apportez une touche festive à votre table de Noël avec un centre de table personnalisé. En sapin, traditionnel ou revisité avec des touches modernes, cet atelier vous permettra de créer une pièce maîtresse qui fera de votre table un vrai chef d’œuvre.

Et à l’issue de l’ atelier, un délicieux goûter à l’anglaise vous sera servi dans une porcelaine d’époque !

Une expérience gourmande et festive à partager entre amis ou en famille !

Sur réservation, places limitées. .

English :

Come and create your own centerpiece with Morgane, then enjoy an English snack. Reservations required. Places limited.

German :

Gestalten Sie mit Morgane Ihr Tischzentrum und genießen Sie anschließend einen englischen Snack. Nur mit vorheriger Reservierung. Begrenzte Anzahl an Plätzen.

Italiano :

Venite a creare il vostro centrotavola con Morgane e poi gustate uno spuntino inglese. È necessaria la prenotazione. I posti sono limitati.

Espanol :

Venga a crear su propio centro de mesa con Morgane y disfrute de un aperitivo inglés. Reserva obligatoria. Plazas limitadas.

