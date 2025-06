Atelier céramique à Elusa Domus de Cieutat Eauze 9 juillet 2025 11:20

Atelier céramique à Elusa Domus de Cieutat Allée Julien Laudet Eauze Gers

Début : 2025-07-09 11:20:00

fin : 2025-07-09 12:50:00

2025-07-09

Plongez dans l’artisanat de l’Antiquité vos enfants pourront fabriquer leur propre lampe à huile à l’aide d’un moule qui reprend les motifs antiques et d’argiles. Ils pourront ensuite repartir avec leur création !

Tarif 6€ / Sur réservation .

Domus de Cieutat Allée Julien Laudet

Eauze 32800 Gers Occitanie +33 5 62 09 71 38 contact@elusa.fr

English :

Immerse yourself in ancient craftsmanship: your children can make their own oil lamp using a mold based on ancient motifs and clay. They can then take their creation home with them!

German :

Tauchen Sie ein in die Handwerkskunst der Antike: Ihre Kinder können mithilfe einer Form, die antiken Motiven nachempfunden ist, und Ton ihre eigene Öllampe herstellen. Anschließend können sie ihre Kreation mit nach Hause nehmen!

Italiano :

Immergetevi nell’artigianato antico: i vostri bambini potranno realizzare la loro lampada a olio utilizzando uno stampo a base di motivi antichi e argilla. Dopo, potranno portare a casa la loro creazione!

Espanol :

Sumérjase en la artesanía antigua: sus hijos podrán fabricar su propia lámpara de aceite utilizando un molde basado en motivos antiguos y arcilla. Después, ¡podrán llevarse su creación a casa!

