Atelier céramique adultes Thil-Manneville

Offrez-vous une parenthèse créative et un moment de détente lors de cet atelier céramique chez Vilaterre.

Pendant cet atelier, vous êtes libre de créer la pièce de votre choix bol, tasse, assiette, sculpture ou toute autre idée qui vous inspire. Que vous soyez débutant ou déjà initié, chacun avance à son rythme dans une ambiance conviviale et bienveillante.

Après le façonnage, vous pourrez laisser parler votre créativité en décorant votre pièce engobes, textures, motifs, gravures… De nombreuses possibilités s’offrent à vous pour personnaliser votre création et la rendre unique.

À l’issue de l’atelier, votre œuvre sera soigneusement laissée au séchage, puis émaillée et cuite. Vous pourrez ensuite venir la récupérer une fois les cuissons terminées, prête à être utilisée ou exposée.

Un moment pour soi, pour créer, partager et se faire plaisir ✨

** Vilaterre offre la possibilité d’acheter des cartes de plusieurs séances dont la validité est d’un an à partir de la date d’achat

• Carte 5 séances dont le tarif est de 190 €

• Carte 10 séances dont le tarif est de 360 €

L’achat de ces cartes ne vaut pas réservation d’un créneau, la réservation des séances devra se faire par téléphone ou par mail auprès de Virginie LASSERRE. Il est à prévoir un coût supplémentaire à régler sur place pour la terre qui sera calculé en fonction de la réalisation soit 10 € kilo (Exemple un mug de 300 gr = 3 €). .

