Atelier céramique Agon-Coutainville
Atelier céramique Agon-Coutainville jeudi 9 juillet 2026.
Agon-Coutainville
Atelier céramique
Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:00:00
Date(s) :
2026-07-09
Atelier céramique à Agon-Coutainville.
Dès 8 ans (adultes autorisés mais plutôt à destination des enfants) présence obligatoire d’un adulte accompagnant pour les enfants.
Place de Gaulle (repli espace culturel si mauvais temps) Agon-Coutainville. .
Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10
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English : Atelier céramique
L’événement Atelier céramique Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme
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