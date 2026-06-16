Agon-Coutainville

Atelier céramique

Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:30:00

fin : 2026-07-09 16:00:00

Date(s) :

2026-07-09

Atelier céramique à Agon-Coutainville.

Dès 8 ans (adultes autorisés mais plutôt à destination des enfants) présence obligatoire d’un adulte accompagnant pour les enfants.

Place de Gaulle (repli espace culturel si mauvais temps) Agon-Coutainville. .

Place du Général de Gaulle Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

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English : Atelier céramique

L’événement Atelier céramique Agon-Coutainville a été mis à jour le 2026-06-16 par Coutances Tourisme