Atelier céramique Arès
Atelier céramique Arès vendredi 3 octobre 2025.
Atelier céramique
Rue Jean Templier Arès Gironde
Tarif : 18 – 18 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-03
Elise Py, de l’atelier Céramique et petits pots propose un atelier modelage à la plaque.
18€ par personne.
Inscription obligatoire. .
Rue Jean Templier Arès 33740 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 57 18 08 18 unegaregard@proton.me
