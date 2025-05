Atelier céramique avec l’artiste Sylvia Pires da Rocha – Mairie annexe Beaupréau-en-Mauges, 7 juin 2025 16:00, Beaupréau-en-Mauges.

Maine-et-Loire

Atelier céramique avec l'artiste Sylvia Pires da Rocha
Mairie annexe 4 Rue d'Anjou
Beaupréau-en-Mauges 49450 Maine-et-Loire

7 juin 2025, 16:00-18:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

2025-06-14

Villedieu-la-Blouère accueille l’artiste nantaise Sylvia Pires da Rocha en juin 2025, pour la 2ème résidence artistique organisée par la commune. de Beaupréau-en-Mauges. A cette occasion, partagez un moment avec l’artiste pour découvrir sa technique de céramique et de participer à sa création, le temps d’ateliers ouverts au public.

L’artiste

Diplômée en Arts Plastiques à Paris 8, exposée en galeries à Nantes et Paris, Sylvia Pires da Rocha explore depuis 2 ans les liens entre mémoire, paysage et identité a travers la technique de la majolique (peinture émaillée sur céramique). C’est cette pratique artistique qu’elle partagera avec les Théopolitains pendant cette résidence Reflets de territoires, au cours de laquelle une fresque personnalisée en faïence peinte verra le jour et sera installée sur la commune. .

+33 2 41 30 98 90

