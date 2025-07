Atelier céramique bol paysage L’atelier des ramières Crest

Atelier céramique bol paysage L’atelier des ramières Crest mardi 22 juillet 2025.

Atelier céramique bol paysage

L’atelier des ramières 11 rue curnier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-22

fin : 2025-07-22

Date(s) :

2025-07-22

Delphine vous guidera pour créer votre bol paysage avec votre imaginaire.

Au programme Tester-sentir la matière / jouer pour créer. Apprendre des gestes assemblage, pincé, modelage, évasage, rétrécissement.

.

L’atelier des ramières 11 rue curnier Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 25 65 14 lateliero@mailo.com

English :

Delphine will guide you to create your own landscape bowl with your imagination.

Program: Test and feel the material / play to create. Learn gestures: assembly, pinching, modeling, flaring, shrinking.

German :

Delphine wird Sie anleiten, Ihre Landschaftsschale mit Ihrer Vorstellungskraft zu gestalten.

Auf dem Programm: Das Material testen und fühlen / spielen, um zu kreieren. Erlernen von Handgriffen: Zusammensetzen, Kneifen, Modellieren, Aufweiten, Schrumpfen.

Italiano :

Delphine vi guiderà a creare la vostra ciotola paesaggistica usando la vostra immaginazione.

In programma: provare e sentire il materiale / giocare a creare. Gesti di apprendimento: assemblare, pizzicare, modellare, svasare, restringere.

Espanol :

Delphine te guiará para que crees tu propio cuenco paisaje utilizando tu imaginación.

En el programa: Probar y sentir el material / jugar a crear. Gestos de aprendizaje: ensamblar, pellizcar, modelar, abocardar, encoger.

L’événement Atelier céramique bol paysage Crest a été mis à jour le 2025-07-16 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme