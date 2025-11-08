Atelier céramique & Brunch Maison Tarte Maison Tarte Périgueux

Atelier céramique & Brunch Maison Tarte

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux Dordogne

Tarif : – – 35 EUR

Au programme Se régaler: avec le brunch concocté par le chef de maison TARTE, des produits frais, locaux et de saison, et ensuite la création de poteries! Un moment de partage et de fun autour de l’argile.

**Réservez votre place dès maintenant au 09 82 25 50 82*

Pour ceux qui veulent cuire les pièces en céramique après l’atelier.

Les pièces sont à ramasser directement à l’atelier LA CERAMICA.

Un petit message pour vous prévenir sera envoyé lorsqu’elles seront prêtes. Une participation à la cuisson entre 10€ et 15€ sera demandée, en fonction de la taille de la pièce. .

Maison Tarte 2 Cours Tourny Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 82 25 50 82

