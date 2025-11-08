Atelier céramique création mémorielle – Mémoires Vives Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-08 10:00 – 13:00

Gratuit : non 40 € 40 € Réservation : www.helloasso.com/associations/le-lac-a-l-epaule/evenements/atelier-modelage Tout public

Proposé par V.Jourdain, Atelier LAC/le lac à l’épaule L’atelier Mémoires Vives propose un temps de création pour traverser cette transformation, en laissant parler les mains au-delà de l’indicible. Par le modelage de l’argile, il devient possible de donner forme à un souvenir, à un symbole ou à un geste qui nous relie à un défunt. Une manière de maintenir vivantes nos mémoires et de faire perdurer nos liens par un nouveau rituel. Guidé par une céramiste sensible aux enjeux du deuil, chaque participant bénéficie d’un accompagnement personnalisé dans la conception de sa pièce, en explorant différentes techniques de modelage. Ce processus créatif offre une expérience cathartique et douce permettant de se reconnecter avec ses émotions tout en cultivant un souvenir précieux. L’objet réalisé ouvrira la voie à de nouvelles relations, rituels, gestes possibles. Durée : 2h30 Tout public à partir de 14 ans Dans le cadre de la Semaine mortelle #1, proposé par le Collectif Grand Dehors.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 02 51 86 13 06 https://www.helloasso.com/associations/le-lac-a-l-epaule/evenements/atelier-modelage