Atelier céramique de noël Montbard

Atelier céramique de noël

Place de la Gare Montbard Côte-d’Or

Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 16:30:00

2025-11-19

Venez créer vos décorations et cadeaux uniques lors d’un atelier céramique de Noël à l’Office de Tourisme du Montbardois, le mercredi 19 novembre 2025. Repartez avec vos propres créations.
Un moment créatif, convivial et plein de bonne humeur !
Durée: 1h30 à partir de 15h.
Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme du Montbardois, paiement sur place.   .

Place de la Gare Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81  ot.montbard@gmail.com

