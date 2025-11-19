Atelier céramique de noël Montbard

Atelier céramique de noël

Place de la Gare Montbard Côte-d’Or

Venez créer vos décorations et cadeaux uniques lors d’un atelier céramique de Noël à l’Office de Tourisme du Montbardois, le mercredi 19 novembre 2025. Repartez avec vos propres créations.

Un moment créatif, convivial et plein de bonne humeur !

Durée: 1h30 à partir de 15h.

Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme du Montbardois, paiement sur place. .

Place de la Gare Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com

