Atelier céramique de noël Montbard
Atelier céramique de noël Montbard mercredi 19 novembre 2025.
Atelier céramique de noël
Place de la Gare Montbard Côte-d’Or
Tarif : 55 – 55 – 55 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 15:00:00
fin : 2025-11-19 16:30:00
Date(s) :
2025-11-19
Venez créer vos décorations et cadeaux uniques lors d’un atelier céramique de Noël à l’Office de Tourisme du Montbardois, le mercredi 19 novembre 2025. Repartez avec vos propres créations.
Un moment créatif, convivial et plein de bonne humeur !
Durée: 1h30 à partir de 15h.
Inscription obligatoire auprès de l’Office du Tourisme du Montbardois, paiement sur place. .
Place de la Gare Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 53 81 ot.montbard@gmail.com
English : Atelier céramique de noël
German : Atelier céramique de noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier céramique de noël Montbard a été mis à jour le 2025-11-13 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)